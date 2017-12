Maartje van de Wetering wint Maestro

Van de Wetering kreeg in de eindstrijd de beste beoordeling van zowel de jury als het orkest. Daarnaast kreeg ze ook de meeste stemmen van de kijkers thuis.

In de achtste en laatste aflevering van dit seizoen streden de twee actrices om de titel in de dirigeerwedstrijd. In een spetterende opening begonnen ze samen op de bok, om afwisselend de leiding te nemen over het Orkest van het Oosten bij een medley van verschillende bekende klassieke nummers.

De vrouwen dirigeerden later beiden de Vijfde Symfonie van Beethoven. “Dan is goed te zien hoe verschillend we dirigeren”, had Van de Wetering vooraf gezegd. Daarnaast leidde Minis het orkest bij Danse Macabre van Saint-Saëns. Maartje speelde Mambo, uit de musical West Side Story, van componist Leonard Bernstein.

Opvolger

De 32-jarige Van de Wetering is de opvolger van Leona Philippo, die de vorige editie van Maestro won. De AVROTROS-show werd eerder gewonnen door Spike van Di-Rect en cabaretière Lenette van Dongen.

In het vierde seizoen van Maestro vielen eerder Janny van der Heijden, Patricia Paay, Remy Bonjasky, Waldemar Toornstra, Ruud Feltkamp en Dave von Raven al af.