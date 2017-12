Monica Geuze stopt met dagelijkse vlogs vanwege privacy

Dat laat Geuze weten in haar - nu nog - dagelijkse vlog. "Veel mensen om me heen zeiden al dat het leek alsof ik er minder plezier in had."

Volgens Geuze is er veel gebeurd in de afgelopen drie jaar van haar leven, waardoor ze even pas op de plaats maakt. "Ik woon net op mezelf in Amsterdam, heb verschillende relaties gehad en heb een boek uitgebracht. Maar de laatste tijd ben ik meer op mijn privacy gesteld."

Ook vindt Geuze het "steeds zwaarder om negativiteit te lezen". Vanaf Eerste Kerstdag publiceert ze elke maandag een wekelijkse vlog. "Misschien bevalt het niet, maar voorlopig ga ik het zo proberen."