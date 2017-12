RTL heeft 'respect' voor besluit Gordon niet te trouwen

"Wij begrijpen dat de uitkomst van het programma Gordon Gaat Trouwen een verrassing was en voor sommige kijkers zelfs een teleurstelling", zegt de zender.

"Wij hebben niets dan respect voor Gordons beslissing. Het huwelijk is een serieuze aangelegenheid. Niemand mag zich ooit gedwongen voelen, wat de omstandigheden ook zijn, om een dergelijke verbintenis aan te gaan zonder 100 procent overtuigd te zijn."

De omroep laat weten dat de makers na de periode van de opnames in Zuid-Afrika, waar ook de huwelijksvoltrekking zou plaatsvinden, zich hebbben gehouden aan de opzet van het programma en de uitkomst ervan geheim hebben gehouden.

Spijt

"Wij wilden zelf niet de spoiler zijn van het einde. Als we daarin kijkers het gevoel hebben gegeven dat ze voor de gek zijn gehouden, dan spijt ons dat."

Integriteit was voor de makers van de liefdeszoektocht "de basis". "Voor de makers, voor Gordon en voor de kandidaten. Gordon heeft zich vanaf dag 1 met overtuiging, een open hart en met integere bedoelingen in dit avontuur gestort."

Nieuwe liefde

2,15 miljoen mensen stemden donderdagavond af op de laatste aflevering van het programma. De zanger zag uiteindelijk toch af van een bruiloft met de Italiaanse steward Manuel of de Nederlandse horecaondernemer Rogier.

In gesprek met AD vertelt de zanger dat hij via het programma nu alsnog aan het daten is en er een mogelijkheid is dat hij indirect toch liefde vindt door zijn deelname.

Een van de mannen die uiteindelijk toch afzag van deelname aan het programma, heeft hem via via benaderd. "Doodeng vond hij het om op televisie te komen. (...) We zijn al een keer uit geweest en gaan komende week weer op date. Echt, een heel leuke vent."