NPO wil gesprek met PowNed over mogelijke betaling No Surrender-programma

Vrijdag bracht De Telegraaf het nieuws dat omroep PowNed de onlangs gearresteerde Kuipers voor elke aflevering van de webserie Captain Henk duizend euro zou hebben betaald.

PowNed spreekt dat tegen. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zegt met PowNed in gesprek te gaan om uit te zoeken of er echt sprake was van een vergoeding en of er regels zijn overtreden.

Niet gebruikelijk

"Het is niet gebruikelijk dat mensen bij een documentaire worden betaald voor hun deelname", zegt een woordvoerder van de NPO tegen NU.nl. "Dat geldt wel voor een onkostenvergoeding. Toen wij in de Telegraaf lazen dat aan Kuipers duizend euro zou zijn gegeven, vonden we dat apart."

De woordvoerder vertelt dat zij "zo snel mogelijk" met de omroep om de tafel gaan zitten. "We willen weten wat de feiten zijn."

Minister Arie Slob reageert in De Telegraaf dat de mogelijke betaling van belastinggeld 'terecht' veel vragen oproept. Hij zegt de verbazing te delen en gaat de details om de mogelijke betaling uitzoeken.

Ontkenning

PowNed-baas Dominique Weesie sprak woensdagavond in Jinek de geruchten tegen. In gesprek met De Telegraaf liet hij donderdag weten dat Kuipers inderdaad geld heeft gekregen, maar dat het gaat om een 'onkostenvergoeding' die lager ligt dan 1.000 euro per aflevering. Daarbij zegt Weesie dat de vergoeding afkomstig is uit verenigingsgeld.

De relatie tussen PowNed en Kuipers leidde al tot verontwaardiging in de Tweede Kamer. "Onacceptabel dat de georganiseerde misdaad zo'n podium wordt gegund", aldus het CDA.

Kuipers wordt verdacht van onder meer mishandeling en afpersing van clubleden.