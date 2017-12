Meer dan 2 miljoen kijkers zien Gordon niet trouwen in Zuid-Afrika

Het programma is daarmee het best bekeken programma van donderdagavond. Gordon gaat trouwen...maar met wie? heeft ruim 200.000 kijkers meer dan het NOS Journaal van 20.00 uur, waardoor die uitzending op positie twee van de dag top 25 van Stichting Kijkonderzoek is beland.

"Het waren hele moeilijke weken vol van emoties en gevoelens die ik lang geleden heb gevoeld. Alleen zat het juiste gevoel, de echte verliefdheid er helaas voor mij en voor mijn 'mannen' niet bij", aldus Gordon na de uitzending op Facebook. Verschillende kijkers reageerden op sociale media kritisch en teleurgesteld op het besluit van de presentator.

"Frustrerend als je weet met wat voor enthousiasme ik dit programma ben aangegaan maar als je iets met de juiste intenties aangaat moet je er ook met de juiste intenties uitgaan, en dat heb ik gedaan."

In de laatste aflevering van het programma zou de zanger kiezen tussen Italiaan Manuel of alleenstaande vader Rogier. De opnames voor het programma vonden een maand geleden al plaats, de zanger en de deelnemers moesten het einde al die tijd stilhouden.

Toch liefde

In gesprek met AD vertelt de zanger dat hij via het programma nu alsnog aan het daten is en er een mogelijkheid is dat hij indirect toch liefde vindt door zijn deelname.

Een van de mannen die uiteindelijk toch afzag van deelname aan het programma, heeft hem via via benaderd. "Doodeng vond hij het om op televisie te komen. (...) We zijn al een keer uitgeweest en gaan komende week weer op date. Echt, een heel leuke vent."

Om wie het gaat, zegt de zanger niet.