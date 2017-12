Gordon niet getrouwd in Zuid-Afrika

Dat werd donderdagavond duidelijk in de laatste aflevering van het RTL-programma Gordon Gaat Trouwen.

Vooraf was de verwachting dat de 49-jarige Gordon met de Italiaanse steward Manuel of de Nederlandse horeca-ondernemer Rogier zou trouwen. Zij waren als laatste overgebleven na alle dates die Gordon de afgelopen maanden had en vlogen met de ex-zanger mee naar Zuid-Afrika.

In het programma was te zien hoe Manuel als eerste afviel, omdat hij Gordon niet de benodigde rust en stabiliteit zou kunnen bieden. Aan Rogier vertelde Gordon geen vlinders te voelen.

'Ik mag dit niemand aandoen als ik het eigenlijk niet 100 procent voel", zei Gordon onder meer. "Dit is misschien wel de moeilijkste keuze uit mijn leven geweest, maar ook de meest wijze en de verstandigste. En geloof me: er is niemand zo teleurgesteld als ik."

Groot feest

Gerard Joling, die samen met verschillende andere BN'ers in Zuid-Afrika was voor Gordon Gaat Trouwen, reageerde afgelopen week in het radioprogramma van Edwin Evers al op geruchten dat Gordon niet getrouwd zou zijn.

"Dat lijkt me heel stug, want we hebben daar een fantastisch groot feest gevierd. (...) Ja, hij is wel getrouwd." Op de vraag of het echte liefde was, antwoordde Joling: "Bij Gordon is het nooit echte liefde."

Naast Joling waren onder anderen Wendy van Dijk, Erland Galjaard en Tineke de Nooij afgereisd naar Zuid-Afrika. Angela Groothuizen was aanwezig als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

'Sensationeel einde'

In een reactie aan RTL Boulevard liet Gordon weten dat hij na het niet doorgaan van het huwelijk erg verdrietig was en ook nog ziek werd. "Dat was alle stress en spanning die eruit kwam", aldus Gordon.

"Ik denk dat het een sensationeel einde is van het programma. Iedereen heeft het me gegund in Nederland, waarvoor dank. Ik weet dat er met me is meegeleefd, maar een keuze maak je vanuit je hart. Dan moet je ook echte liefde voelen en dat heb ik niet gevoeld. Het is heel emotioneel, maar ik ben blij dat het erop zit."