Amerikaanse versie Heel Holland Bakt van tv na misbruikbeschuldigingen

In een verklaring geeft ABC aan dat het afstand neemt van Iuzzini en dat de samenwerking ten einde is gekomen. "ABC neemt zaken zoals die beschreven in de beschuldigingen zeer serieus en is tot de conclusie gekomen dat ze onze gedragsnormen schenden."

De resterende afleveringen van The Great American Baking Show, dat sinds 2015 op de Amerikaanse tv te zien was en waar Iuzzini alleen als jurylid optrad, worden vanwege de betrokkenheid van Iuzzini niet meer uitgezonden. "De winnaar van dit seizoen wordt op een later tijdstip bekend gemaakt."

Iuzzini werd vlak na Thanksgiving ook al beschuldigd van seksueel wangedrag, dat plaats zou hebben gevonden tussen 2009 en 2011. Toen deed hij de beschuldigingen af als "simpelweg onwaar".

The Great American Baking Show is de Amerikaanse verisie van het Britse origineel The Great British Bake Off. In Nederland nemen tien thuisbakkers het tegen elkaar op in Heel Holland Bakt.