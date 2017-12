Recensieoverzicht: Veel dezelfde grappen bij Roast Giel Beelen

NRC

"De aankleding was omroepchique, waarbij ook het publiek zich had opgedoft en de hoofdpersoon door twee vrouwen in stoeipakjes naar zijn stoel op het podium werd geleid. Voor de bereiding van Beelen waren zeven mannen en twee vrouwen opgeroepen, die niet alleen de dj op de korrel namen, maar ook elkaar. Goed voor de variatie, maar daardoor kregen we steeds ongeveer dezelfde grappen te horen over dezelfde mensen."

De Volkskrant

"Niet voor niets kregen cabaretiers Henry van Loon en Peter Pannekoek de meeste roastruimte. Vooral die laatste was on fire. (...) Haar (Sylvana Simons', red.) boodschap aan Giel, over de grenzen van de grap buiten deze context, trof ook doel: 'Humor is geen aflaat. Humor is wel een uitlaatklep die je af en toe open en dicht moet zetten, met gevoel.' Ze oogstte er geen schaterlach mee, wel applaus. En een knuffel van 's lands meest notoire sorryzegger - zo kenden we 'm weer."

Het Parool

"Na het uitzitten van een tenenkrommend slechte prestatie van Dennis Weening sloeg de vlam pas echt in de pan door de overduidelijke competitie tussen twee mannelijke beroepsgrappenmakers. Henry van Loon leek namelijk vastberaden Peter Pannekoek, de koning roaster van vorig jaar, van de troon te stoten. Daardoor waren de grappen die ze over elkaar maakten bijna leuker dan die over hun gedeelde roastee."

