Kees Boonman stopt met politiek radioprogramma Kamerbreed

Het wekelijkse politieke programma Kamerbreed op zaterdagmiddag maakt plaats voor een nieuwe talkshow van de AVROTROS, met Jort Kelder als presentator.

"Voor volgend jaar is nog onduidelijk wat ik ga doen. Dat zal niet iets bij AVROTROS zijn. Maar er is goed over gepraat, zonder chagrijn. De wereld ligt open'', zei Boonman woensdag in het Mediaforum van De Ochtend.

"Het is de NPO die dit samen met AVROTROS heeft besloten. Het is niet anders. Soms moet je ook veranderen of vernieuwen", zegt Boonman, die ook stopt met zijn bijdragen aan EenVandaag.

In de laatste uitzending is zaterdag premier Mark Rutte te gast. Daarna volgen nog twee uitzendingen met vervangende presentatoren.