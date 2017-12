Tweede Kamer tegen plan VVD voor controle op NPO-programma's

Het plan van de VVD werd alleen gesteund door de PVV en Forum voor Democratie.

Aanvankelijk wilde ook GroenLinks meer transparantie van de publieke omroep, maar de partij stemde uiteindelijk toch tegen.

Tweede Kamerlid Lisa Westerveld wil kunnen controleren op hoofdlijnen, zonder dat de NPO verantwoording aflegt over iedere euro. Over welke rol het parlement precies krijgt ten opzuichte van de publieke omroep, wil GroenLinks binnenkort een volgend debat voeren.

Verantwoording per thema

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema vroeg vorige week in het debat over de mediabegroting om meer transparantie van de NPO. Hij wil precies weten waar de 800 miljoen euro die de overheid ieder jaar overmaakt, terechtkomt. De omroepen hoeven nu alleen per thema inzicht te geven over de besteding van belastinggeld.

Andere partijen in de Kamer vrezen dat de onafhankelijkheid van de NPO in het geding komt zodra zij per programma financiële verantwoording moeten afleggen. Bovendien bestaat er met het Commissariaat voor de Media al een organisatie die de publieke omroep controleert.

"Het parlement moet afstand houden van de inhoud. Ik vind een programma soms smakeloos, maar ik ga er niet over", zei ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins vorige week.

Debat

De publieke omroep moet er rekening mee houden dat zij in 2019 zo'n 60 miljoen euro minder te besteden hebben. Adverteerders kiezen steeds vaker voor adverteren via internet in plaats van op televisie, radio en andere traditionele media.

Heerema vindt dat de NPO aan zet is om een plan uit te stippelen nu deze reclame-inkomsten teruglopen. Volgens de VVD'er zou meer transparantie bij de NPO bijdragen aan het maatschappelijk debat over de uitgave van belastinggeld.

Voor volgend jaar heeft de NPO te maken met een gat van 28 miljoen euro, maar dat wordt aangevuld uit een reservefonds. Vanaf 2019 is dat geen oplossing meer, liet minister Arie Slob (Media) weten. Daarom liggen nieuwe bezuinigingen op de loer als er niets verandert.