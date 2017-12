Harm Edens vindt Theo en Thea beste komische programma

"Ik was natuurlijk al veel te oud voor Theo en Thea, maar rende naar huis om de woensdagmiddagversies niet te missen", zegt de 56-jarige Edens in een interview in de VPRO Gids.

"Toen ik dat voor het eerst zag, had ik bijna hetzelfde juichgevoel als de eerste keer dat ik Monty Python keek op mijn elfde. Ik dacht: goh, mag dat ook? Zo schaamteloos en simpel."

Het door Tosca Niterink en Arjan Ederveen ontwikkelde Theo en Thea werd eigenlijk voor kinderen gemaakt, maar kreeg al snel een cultstatus onder 'oudere kinderen', zoals studenten en andere jongvolwassenen. Het programma was vier jaar (1985-1989) op de Nederlandse televisie te zien.

Daarnaast kijk Edens, die vanaf deze week weer te zien is als presentator van Dit was het Nieuws, ook graag naar Holland's Next Topmodel: "Zeldzaam prettige televisieblubber. Zo stupide, leuk!"