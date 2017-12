Sinan Can uitgeput en leeg na documentaire over IS

"Toen ik terugkwam kon ik niet slapen, ik was zwaar chagrijnig, ik was uitgeput, helemaal leeg. Ik ben op vakantie naar Italië gegaan, maar ik kon mijn spanningsniveau niet naar beneden krijgen", zegt Can in een interview in NRC.

"'s Nachts kon ik niet slapen en liep ik een ronde om de stad heen. En nog steeds achtervolgt het me. Dan zit ik ergens en dan denk ik eraan en dan ga ik huilen. Ik loop 's zondags door Nijmegen, door de rust, en dan denk ik je: dit is surrealistisch, dit is niet echt."

Het was niet de eerste keer dat Can naar oorlogsgebied trok. Voor de programma's De Arabische Storm en Onze Missie in Afghanistan begaf hij zich al eerder op risicovolle plekken. Maar deze nieuwe reeks, vanaf maandag op NPO 2, heeft hem meer stress bezorgd.

Kooien

Volgens Can heeft dit niet alleen te maken met wat hij tijdens de opnames met eigen ogen heeft gezien, maar vooral met wat hem tijdens zijn verblijf allemaal werd verteld.

"Ik heb in Mosul een kooi gezien in een hotelzwembad, waarin mensen werden verdronken. Ik heb kooien gezien waarin vrouwen op een markt als slavinnen werden verhandeld. Ik heb aan de oever van de Tigris gestaan, waar 1.500 man een nekschot kregen en in de rivier werden gegooid. Ik heb gehoord van mannen wiens handen en voeten werden afgehakt, om ze vervolgens dood te laten bloeden."