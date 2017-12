Jeroen Pauw van presentator naar gast in 5 jaar later

Nu het jaarlijkse interviewprogramma verhuist van de NTR naar RTL4, neemt Van Erven Dorens het presentatiestokje over van Jeroen Pauw.

In de eerste uitzending van het nieuwe jaar blikken de twee presentatoren samen terug op een interview dat Daphne Bunskoek vijftien jaar geleden had met Pauw, in de tijd dat ze nog een relatie hadden. In het openhartige gesprek vertelt Jeroen Pauw onder andere waarom hij geen kinderen heeft.

Andere gasten in de komende serie zijn Bram Moszkowicz, Sacha de Boer, Linda de Mol, Jesse Klaver, Susan Smit, Epke Zonderland, Hugo Borst en Halina Reijn. In het programma confronteert Van Erven Dorens zijn gasten met antwoorden die ze vijf jaar geleden gaven op vragen van Jeroen Pauw, die het programma jarenlang maakte. De archiefbeelden zijn zolang in de kluis bewaard.