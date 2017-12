Charlie Sheen klaagt National Enquirer aan na verhaal over verkrachting

In een uitgave van het blad, dat op 8 november uitkwam, was te lezen dat Sheen zich tijdens de opnames van de film Lucas in 1986, vergrepen zou hebben aan de toen 13-jarige Haim, terwijl Sheen toen zelf 19 jaar oud was. Volgens de National Enquirer rookten de twee samen een jointje en hadden ze anale seks. Ook zou het Sheens schuld zijn, dat Haim aan de drugs raakte, wat uiteindelijk zijn dood betekende.

Haims moeder liet vlak na publicatie van het stuk al weten dat het nergens op gebaseerd was. "Mijn zoon heeft Charlie's naam nooit genoemd, dat is allemaal verzonnen," zei zijn moeder tegen Entertainment Tonight. "Als Corey dit zou kunnen horen, zou hij letterlijk overgeven", aldus Haim.

Sheen beweert dat een van de bazen van het tijdschrift, Dylan Howard, "iets tegen hem heeft". Volgens hem is de man nog altijd boos dat zijn blad niet de scoop kreeg dat Sheen besmet is met het HIV-virus. Dit verhaal kwam naar buiten tijdens een exclusief interview dat Sheen gaf aan, de inmiddels gevallen, Today Show-presentator Matt Lauer in 2015.

Sheen klaagt niet alleen het blad, maar ook Howard en acteur Dominick Brasa aan voor laster en smaad. Brasa werd in het bewuste artikel geciteerd, hij beweerde dat Sheen hem persoonlijk verteld had Haim verkracht te hebben.