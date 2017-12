Ook andere publieke radiozenders in actie voor Serious Request

Verder heeft het Glazen Huis, dat op het Marktplein in Apeldoorn staat, een metamorfose ondergaan. De mobiele studio ziet eruit als een huis en heeft een tweede verdieping, waar onder meer een werkkamer en een sport- en spelkamer zijn te vinden. Bijna alles in het huis, dus ook de muren, zijn van glas.

"Hierdoor beleeft het publiek alles dichterbij dan ooit, want alles is te zien", aldus interim-zendermanager van 3FM Edwin Valent.

Dit jaar zit Domien Verschuuren in het Glazen Huis, samen met debutanten Angelique Houtveen en Sander Hoogendoorn. Vorig jaar in Breda koos de zender voor het eerst voor twee dj's. Toen zat Verschuuren er met Frank van der Lende in. De dj's zamelen geld in voor het Rode Kruis, dat gezinnen wil herenigen die door een ramp of oorlog zijn verscheurd.

Dalende lijn

De afgelopen jaren liet de opbrengst van Serious Request een dalende lijn zien. Vorig jaar eindigde de teller uiteindelijk op 9,25 miljoen euro. Een groot deel daarvan was te danken aan de lakactie van het inmiddels overleden jongetje Tijn. Volgens Valent is er op dit moment al meer dan 230.000 euro ingezameld met de initiatieven die al voor het evenement plaatsvinden.