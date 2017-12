'Nederlandse media ook misleid door Russische nepaccounts op Twitter'

Volgens NRC gaat het in vijf gevallen om nepnieuws of misleidend nieuws. Deze informatie werd met vier tweets op het internet geplaatst door Russische accounts.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van informatie van Twitter. Het betreft een lijst van nepaccounts die vanuit het Internet Research Agency (IRA), een instituut dat aan de Russische overheid wordt gelinkt, de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten probeerden te beïnvloeden.

Sommige accounts waren door tienduizenden volgers en interactie met andere twitteraars lastig te onderscheiden van echte internetgebruikers, met als gevolg dat hun tweets door diverse Amerikaanse media en politici werden verspreid. Inmiddels heeft Twitter de desbetreffende tweets en accounts offline gehaald.

Verspreiding

Powned citeerde volgens het onderzoek tussen september 2015 en september 2017 zevenmaal een nepaccount, meer dan de andere nieuws- en opiniesites. Powned wordt gevolgd door GeenStijl dat zes berichten afkomstig van Russische nepaccounts citeerde.

Geenstijl stelt in een reactie dat ze inderdaad nepaccounts hebben aangehaald, maar stelt ook dat de informatie in die gedeelde berichten feitelijk was.

Volgens Twitter waren er ongeveer tweehonderd accounts actief die mogelijk gelinkt zijn aan een Russische beïnvloedingscampagne. Deze hadden als doel om sociale en politieke verdeeldheid te zaaien. Volgens het NRC-onderzoek is het onduidelijk of Rusland ook Nederlandstalige nepaccounts had.