Giel Beelen heeft bij Veronica een lager salaris dan bij 3FM

Beelen vindt het prettig dat er bij zijn nieuwe baan ook geen discussie meer over geld is, vertelt hij in het AD. "Ik zit bij commerciëlen, word niet meer met belastinggeld betaald."

Dat gebeurde overigens toch al niet, zijn salaris werd vooral van ledengeld betaald. "Maar ik had de zin wel verloren dat uit te leggen."

De dj stelt dat hij zich bij Radio Veronica erg op zijn plek voelt. "Ik heb nu meer vrijheid dan ooit", zegt hij. "Alles wat ik wil, mag hier."

Mattie & Wietze

Verder denkt Beelen dat een duoshow van Mattie & Wietze op Sky Radio een groot succes was geworden. Het tweetal overwoog over te stappen, maar toen Mattie tijdens de onderhandelingen op eigen houtje besloot bij QMusic te blijven, verbrak Wietze de samenwerking.

"Als zij na die toestanden toch weer samen bij QMusic waren gekomen, was Q skyhigh gegaan. Dus denk ik dat wij ochtenddeejays blij moeten zijn dat dat niet is gebeurd. We waren weggevaagd."

3FM

Over 3FM, dat bijna twintig jaar lang zijn thuishonk is geweest, wil Beelen niets zeggen. "Als je luistert, hoor je waarom het niet goed gaat. Dat vind ik echt heftig. Maar ik ga er geen reet meer over zeggen. Dat zou niet netjes zijn, ik werk er niet meer."