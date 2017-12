NPO-directeur wilde Humberto Tan als vervanger bij DWDD

Dat vertelt NPO-directeur Frans Klein zaterdag in De Volkskrant.

"Ik heb hem een tijdje terug in het voorbijgaan met hem gesproken", vertelt Klein. "Maar hij heeft mij duidelijk gemaakt dat hij voorlopig nog een contract bij RTL heeft. Daarmee is het voor mij klaar. Ik ga geen bommen onder contracten leggen."

De NPO-directeur noemt RTL Late Night, de latenightshow van Tan, "gezapig, niet zo verrassend meer. Er wordt te weinig aan de boom geschud. Zo verraderlijk kan tv zijn. In het begin was het de 'talk of the town', maar als ik nu kijk, denk ik: ze hebben zitten slapen. Ze hebben te lang gedacht: dit werkt blijkbaar, niks meer aan doen."

Sesamstraat

Klein geeft in het gesprek uitleg waarom hij populaire programma’s als Sesamstraat, 24 Uur met of Vijf jaar later van de buis heeft gehaald.

Voor de NPO-directeur is vernieuwing geen doel op zich. Hij vindt dat een al wat ouder programma als Per Seconde Wijzer nog steeds vernieuwend is.

"Het gaat om programma’s die sleets zijn, die nog worden geserveerd terwijl ze bij wijze van spreken al klinisch dood zijn", zegt hij.

Populariteit van bepaalde programma’s is voor de NPO-baas geen maatstaf. "Als we alles in de programmering hadden laten staan waarvan mensen hielden, dan keken we nu nog naar Swiebertje."