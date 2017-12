Crash Richard Hammond in eerste aflevering seizoen 2 The Grand Tour

Het tweede seizoen van het autoprogramma van het voormalige Top Gear-trio Jeremy Clarkson (57), James May (54) en Hammond (47) is vanaf vrijdag te zien op Amazon Prime Video.

De opnamen van het tweede seizoen kwamen moeizaam tot stand. Hammond brak zijn been tijdens de crash met een elektrische Rimac sportwagen. Clarkson was een paar weken uitgeschakeld door een longontsteking en May lag in het ziekenhuis met onbekende klachten.

Het was vooraf onduidelijk of de crash van Hammond te zien zou zijn in het tweede seizoen. De wagen miste tijdens de crash ternauwernood een huis en viel vele meters naar beneden, sloeg meerdere keren over de kop en belandde brandend ondersteboven voordat hij ontplofte.

Volgens Wilman liep het bijzonder goed af. "Als Richard niet bij bewustzijn was geweest, had hij zichzelf nooit uit de auto kunnen slepen voor de explosie plaatsvond."

Strak schema

Uiteindelijk kwamen de drie Britten er weer bovenop en kon "dankzij een strak schema" de eerste aflevering gelanceerd worden op Amazon Prime Video. Producer Andy Wilman zei donderdagavond tijdens een perspresentatie in Londen dat "als Amazon zegt dat het begin december klaar moet zijn, dat ook echt de deadline is".

"Anders sturen ze een team met gewapende mannen naar je huis om je dood te schieten", aldus Wilman met een knipoog.

Schrappen

Voor het tweede seizoen zijn een aantal vaste onderdelen geschrapt. Zo is testcoureur 'The American" (Mike Skinner, red.) vaarwel gezegd en is er geen sprake meer van 'Celebrity Braincrash', waarin een bekende onderweg naar de studio steeds zogenaamd om het leven kwam. Ook reist de studio zelf niet meer over de wereld, maar staat de tent nu in de Engelse Cotswolds, vlakbij het huis van Clarkson.

In ruil is er nu een race tegen de klok tussen twee beroemdheden, waaronder in de eerste aflevering David Hasselhoff. Clarkson houdt met het tweetal ook een interview, net zoals in Top Gear altijd het geval was.

In de eerste aflevering is bovendien een 'klassieke' test te zien van drie supersportwagens, met dus de elektrische Rimac waarmee Hammond uiteindelijk crasht. Het geheel wordt omlijst door de gebruikelijke grappen en grollen waarmee het team al jaren succes heeft. The Grand Tour heeft daarmee meer weg van het oude Top Gear dan in het eerste seizoen het geval was.