Peter de Bie spreekt over karaktermoord door AVROTROS inzake Nieuwsshow

"Ik ben door AVROTROS neergezet als een dief die er met de kroonjuwelen vandoor ging, als een ouwe lul die niet met pensioen wil", zegt de 67-jarige De Bie in de Volkskrant.

"Dat is karaktermoord. Dieptepunt was voor mij het moment dat de directeur, Eric van Stade, mij stond zwart te maken bij de NPO en riep dat daar dieven werken."

Nieuwsshow, een van de best beluisterde programma's op Radio 1, dreigde te verdwijnen nadat De Bie op non-actief was gesteld door AVROTROS. De presentator zou eigenlijk met pensioen gaan, maar sprak tegelijkertijd met Omroep MAX over een overstap. Jan Slager liet weten de hele Nieuwsshow, inclusief tijdslot en presentatoren De Bie en Mieke van der Weij, te willen overnemen. Het voorstel werd goedgekeurd door de NPO, maar dat viel bij AVROTROS verkeerd.

Volgens De Bie deed de fusie van de TROS met de AVRO in 2014 de relatie tussen de redactie van Nieuwsshow en de leiding geen goed. "De TROS voelde als familie, na de fusie werd alles hiërarchischer."

Zonnekoning

AVROTROS kwam met een beoogde opvolger van De Bie, maar De Bie, Van der Weij en de zendermanager van de NPO waren niet blij met die persoon. "De zendermanager had AVROTROS al twee keer laten weten dat hij niet enthousiast was over die presentator", aldus De Bie. "Maar de directie was eigenwijs. Mede daarom gaf de NPO het uitzendtijdstip aan MAX."

De Bie is blij met de manier waarop de NPO heeft gehandeld. "Er leeft meer onvrede op redacties, ook bij andere omroepen. Maar bijna niemand durft zich te verzetten met al die bezuinigingen. Als het je niet zint, kun je opdonderen. Gelukkig grijpt de NPO in, zo blijkt, wanneer een omroepdirecteur zich gedraagt als een zonnekoning."