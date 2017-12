Ruud de Wild heeft in carrière nergens spijt van

"Mijn grillige loopbaan heeft me genoeg mooie momenten opgeleverd", aldus de 48-jarige radiomaker in gesprek met Playboy.

De Wild begon zijn carrière bij de radio als assistent-dj bij de Avro waarna hij in 1992 zijn eerste eigen radioprogramma maakte bij Radio 538. In 1998 vertrok hij naar BNN om zes jaar later weer terug te keren bij 538. Van 2008 tot 2010 werkte hij bij Q-Music waarna hij weer naar Radio 538 vertrok. In 2016 begon hij bij BNR Nieuwsradio maar maakte het jaar daar niet af, inmiddels werkt hij bij NPO Radio 2.

Tussen BNR Nieuwsradio en Radio 2 zaten een paar maanden. "Zo had ik in 2016, voordat ik besloot over te stappen naar Radio 2, eindelijk genoeg tijd om met mijn gezin lekker lang op vakantie te gaan. We hebben de wereld over gereisd. Dus ik prijs me gelukkig."

De Radio 2-reclame waarbij hij naakt op de motor zat noemt De Wild "bij nader inzien een ietwat onbezonnen actie". "Maar ik schaam me er niet voor ofzo. What doesn't kill you, makes you stronger. Wel vraag ik me af: was dat nou nodig? Aan de andere kant: dat maakt me ook wie ik ben. Ik ben nu eenmaal geen allemansvriend en erg uitgesproken."