VVD wil belastinggeld NPO per programma gaan controleren

"De transparantie moet meer vorm krijgen", zei VVD-Kamerlid Rudmer Heerema woensdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De publieke omroep krijgt ieder jaar ruim 800 miljoen euro van de overheid, het is niet duidelijk wat er daarvan naar de aparte programma’s gaat. De uitgaven zijn alleen per thema inzichtelijk.

Heerema vraag om deze transparantie naar aanleiding van de bezuinigingen die de NPO te wachten staat.

Hij krijgt daarin steun van GroenLinks, al benadrukt de partij dat ze niet op iedere euro willen controleren. "Ik wil meer duidelijkheid omdat we anders niet goed kunnen debatteren over wel of geen extra geld naar de NPO", liet GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld weten.

Bezuinigen

Minister Arie Slob (Media) waarschuwde onlangs dat de NPO-begroting in 2019 met 60 miljoen euro terugloopt als de reclame-inkomsten met dit tempo blijven dalen.

Volgend jaar is er een tekort van 28 miljoen euro, maar dat wordt aangevuld uit een reservepot. Vanaf 2019 is dat geen oplossing meer. Adverteerders kiezen steeds vaker voor adverteren via internet in plaats van op televisie, radio en via andere traditionele media.

Maar de NPO wil niet bezuinigen, dat hebben ze de afgelopen jaren al meerdere keren moeten doen. In plaats daarvan willen ze het mogelijk tekort vullen door een hogere bijdrage te vragen van de kabelaars zoals KPN en Ziggo.

Verbazing

Van oppositie (SP en PvdA) tot coalitie (CDA en ChristenUnie) leidde het VVD-pleidooi tot verbazing. "De VVD wilde eerder juist geen verantwoording op programmaniveau, dat zou de onafhankelijkheid schaden", hield Kirsten van den Hul (PvdA) Heerema voor.

CDA'er Michel Rog vindt het raar dat de VVD het onderwijs wel het vertrouwen geeft om zelf het belastinggeld naar eigen inzicht te besteden zonder al te veel overheidsbemoeienis, maar er bij de publieke omroep bovenop wil zitten.

Vooral de onafhankelijkheid is in het geding bij dit voorstel, vinden de partijen. Bovendien bestaat er met het Commissariaat voor de Media al een organisatie die de publieke omroep controleert.

"Het parlement moet afstand houden van de inhoud. Ik vind een programma soms smakeloos, maar ik ga er niet over", zei ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins.

Heerema beloofde om later in het debat zijn precieze bedoeling nader toe te lichten.