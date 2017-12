Floortje Dessing blij dat ze rustig bleef in schuilkelder in Jemen

"Ik ben heel blij dat ik niet ben gaan hyperventileren of hysterisch ben geworden", vertelde Dessing dinsdagavond tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door. Eerder op de dag landde ze op Schiphol met de mensen van het Rode Kruis met wie ze vastzat in Saana, de hoofdstad van Jemen.

De presentatrice was in Jemen voor het programma Floortje naar het einde van de wereld om aandacht te vragen voor de oorlog in het land. Ze hield zichzelf op de been door te denken aan de bevolking van Jemen.

Vertellen

"Ik wilde dit verhaal vertellen. Daar kon ik aan denken op de momenten dat ik dacht: nu ga ik dood. Het gaat hier om een conflict dat gewoon niet op de radar staat van de wereldbevolking."

Dessing zat drie dagen in de kelder van de compound van het internationale Rode Kruis in Saana. "Ik heb drie dagen alleen maar audio gehad. Er was wel iemand in de schuilkelder die gespecialiseerd was in wapens; die kon de geluiden duiden. De geluiden waren vaak heel beangstigend."

Aflevering

Achter de compound ligt het huis van een van de zonen van oud-president Ali Abdullah Saleh van Jemen, die onlangs werd gedood. "Daarom zaten we echt in het oog van de storm", aldus Dessing.

Ze mocht voor het bezoek geen cameraman meenemen en ook geen camera, dus maakte ze onder meer opnamen met haar telefoon. "Ik hoop er een aflevering van te kunnen creëren."