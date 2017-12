Recordaantal kijkers voor Het Sinterklaasjournaal

De cijfers gaan over de reguliere doelgroep 6+. Ook in de categorie drie tot vijf jaar waren de kijkcijfers hoger dan andere jaren. Dit kwam per aflevering uit op gemiddeld 1.060.000 kijkers van deze leeftijden. In 2014 waren dat er nog 1.017.000.

De laatste uitzending van dit jaar was maandag te zien bij NPO Zapp. Ook dit keer was het vooraf spannend hoe Het Sinterklaasjournaal om zou gaan met de kleur van de pieten, nadat eerder was aangekondigd dat de bontgekleurde pieten van vorig jaar niet zouden terugkeren.

Dit jaar was gekozen voor zowel zwarte pieten als roetveegpieten. Ook was er een blanke piet met de naam Zielepiet.

Het Sinterklaasjournaal werd dit jaar uitgezonden van 13 november tot en met 4 december. Dinsdag is bij NPO Zapp nog Zapp Sinterklaasfeest te zien, gevolgd door het Het Sinterklaasjournaal Jaaroverzicht.