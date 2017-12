NPO 'niet gelukkig' met Top 2000 Live Café Malieveld

Mark Stakenburg en Kasper Kooij, die ooit zelf de originele Top 2000 presenteerden, draaien in Den Haag vanaf 27 december tot en met 30 december bekende hits uit de Top 2000 en doen een popquiz met het publiek.

Het evenement valt deels samen met de echte Top 2000 op NPO Radio 2. "We zijn niet gelukkig met dit initiatief", zegt een woordvoerder van de NPO.

"We hebben de organisatie eerder gevraagd om verwarring met de echte Top 2000 te voorkomen door geen Top 2000-beeldmerk te gebruiken. We vinden het vooral belangrijk dat ons publiek weet dat de echte Top 2000 vanuit het Top 2000 Café in Hilversum komt."

Vanwege de populariteit van de Top 2000 worden er in het hele land Top 2000-initiatieven opgezet, aldus de NPO zegsvrouw. "Het Top 2000 Live Café op het Malieveld in Den Haag is nadrukkelijk geen onderdeel van de activiteiten van de publieke omroep."

De organisator van het eerste Top 2000 Live Café in Den Haag ziet geen probleem. ''Er is ook al jaren een schouwburgtournee Top 2000 Live waar de NPO geen bezwaar tegen heeft. Ze hebben bij ons ook niet geklaagd over het Malieveld. Het is gewoon een leuk evenement."

De Top 2000 wordt dit jaar voor de negentiende keer uitgezonden op Radio 2. De lijst met tweeduizend nummers wordt elk jaar samengesteld door het publiek en is te horen van Eerste Kerstdag tot en met Oudejaarsavond.