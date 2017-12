Nationaal Aftelmoment dit jaar vanuit Den Haag

De show waarbij via NPO1 de klok is te zien waarop de laatste minuten van 2017 wegtikken en het nieuwe jaar feestelijk wordt ingeluid vond de drie voorgaande jaren plaats bij Het Scheepvaartmuseum aan het Amsterdamse IJ.

Burgemeester Pauline Krikke is blij dat het evenement nu in Den Haag is. "Ik kijk er zeer naar uit om daar met de duizenden aanwezige Hagenaars en de miljoenen Nederlanders die via de televisie meekijken het oude jaar af te sluiten en het nieuwe jaar in te luiden. En natuurlijk om daarbij iedereen een heel gelukkig nieuwjaar te wensen."

2,8 miljoen

Ruim 2,8 miljoen Nederlanders zagen afgelopen jaarwisseling het Nationale Aftelmoment vanuit Amsterdam. Het was het best bekeken programma op oudejaarsavond.