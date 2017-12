Zangeres Maan aanvaardt excuses Radio 538 na streakergrap

De dj's zetten op 17 november een streaker, een naakte man, in tijdens het optreden van de voormalig The Voice of Holland-winnares. De kwestie kreeg zondag pas aandacht nadat onder anderen zanger Tim Knol op Twitter zijn ongenoegen over de actie had geuit en anderen zich daarbij hadden aangesloten.

Maan schrijft: "Ik vind het heel heftig om te zien wat voor een ophef er is ontstaan over het incident bij 538. Het streakervoorval heeft me intens laten schrikken was een totaal misplaatste en vreselijk stomme grap. Ik heb me er heel rot over gevoeld, maar het is inmiddels drie weken geleden en ik heb het, na meerdere malen excuses van Frank (Dane, red.) en zijn team, afgesloten."

De zangeres kwam maandag langs in de show van Frank Dane om over het voorval te praten. Ze vertelt dat ze zich erg onveilig voelde toen de naakte man binnenkwam. "Ik verstijfde helemaal, ik voelde me heel onveilig, ik wist niet wat er aan de hand was en waar die man vandaan kwam. Ik probeerde contact met jou (Frank Dane, red.) te maken, maar dat lukte niet." De zangeres vertelt dat ze "dacht dat ze eindelijk in een show zonder grapjes zat."

Spijt

Dj Frank Dane zegt dat het hem leuk leek om de eerste radioshow te zijn met een streaker. "Tijdens een voetbalwedstrijd, tenniswedstrijd of het Songfestival vinden mensen het leuk als er een streaker in beeld komt."

Hij schrok toen Maan anders reageerde dan hij had ingeschat. "Ik dacht kut, shit, dit is zo niet de bedoeling. Dit had nooit mogen gebeuren, dit was zo niet mijn intentie. Het spijt me zo ontzettend dat het is misgegaan. Dit had ik niet voorzien en had ik moeten voorzien."

De zangeres zegt dat zij Danes excuses heeft aanvaard. "En nu weer focussen op m'n allereerste eigen clubtour, waar al m'n positieve energie naartoe gaat. Want muziek maken blijft het mooiste wat er is."

Aandacht

Waarom het fragment pas ruim twee weken na de uitzending uitgebreid aandacht kreeg, is niet duidelijk. Knol riep nog dezelfde avond op de zender te boycotten. "Ongelooflijke prutsers", reageerde de zanger. Daarop uitten ook onder meer presentatoren Eric Corton en Janine Abbring hun ongenoegen. "Ik zocht naar woorden maar Tim zegt het al prima", aldus Abbring.

De Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing twittert over "een zender met morsige mannetjes die denken dat morsigemannetjesfantasietjes leuk zijn. Bah."

Sjors Fröhlich, hoofdredacteur van radiozender BNR, laat weten dat hij de dj's zou hebben ontslagen als ze bij zijn zender werkzaam waren.