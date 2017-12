Herman van der Zandt vindt documentaire over Met Het Mes Op Tafel 'goed idee'

"Het zou een goed idee zijn om een docu te maken!", zegt Van der Zandt maandag in De Telegraaf.

"Om te filmen wat er achter de schermen gebeurt. Het is écht leuk. De kandidaten komen binnen en we doen een proefspel, soms heb ik drie keer in een aflevering een loopje naar de jury. We zijn het niet altijd eens, maar komen er altijd wel uit."

Geen fouten

Het programma wordt van maandag tot en met donderdag op NPO 2 uitgezonden. Van der Zandt, die ook voor de NOS presenteert, vertelt dat hij in het begin heel erg probeerde geen fouten te maken.

"Je moet er echt bovenop zitten. Bijvoorbeeld geen antwoord geven zonder dat er is geboden. En je moet kijken wat mensen doen, hoeveel ze nog kunnen bijzetten of wel mogen passen."

"Nu heb ik meer routine en dat los kunnen laten. Ook heb ik eerst heel precies gekeken hoe Joost (Prinsen, de vorige presentator van het programma, red.) het deed. Om safe te zijn nam ik termen over die hij ook gebruikte. Nu ik het een aantal seizoenen doe, ben ik zekerder van mijn zaak. Ook omdat mensen het leuk vinden en blijven kijken. Met het mes op tafel was de afgelopen weken het best bekeken programma op NPO 2."