Kritiek op streakergrap Radio 538 met zangeres Maan

De dj's zetten op 17 november een streaker, een naakte man, in tijdens het optreden van de voormalig The Voice of Holland-winnares. De kwestie kreeg zondag pas aandacht nadat onder anderen zanger Tim Knol op Twitter zijn ongenoegen over de actie had geuit en anderen zich daarbij hadden aangesloten.

Waarom het fragment pas ruim twee weken na de uitzending uitgebreid aandacht kreeg, is niet duidelijk. Knol riep nog dezelfde avond op de zender te boycotten. "Ongelooflijke prutsers", reageerde de zanger. Daarop uitten ook onder meer presentatoren Eric Corton en Janine Abbring hun ongenoegen. "Ik zocht naar woorden maar Tim zegt het al prima", aldus Abbring.

De Volkskrant-columniste Sheila Sitalsing spreekt in een reactie over "een zender met morsige mannetjes die denken dat morsigemannetjesfantasietjes leuk zijn. Bah."

Sjors Fröhlich, hoofdredacteur van radiozender BNR, laat weten dat hij de dj's zou hebben ontslagen als ze bij zijn zender werkzaam waren.

Excuses

De zangeres reageert erg geschrokken en moet huilen, terwijl mannen op de achtergrond hard lachen. "Ik schrok zo erg", zegt De Steenwinkel tijdens de uitzending. "Er zat opeens een naakte piemel voor m'n gezicht. Maar hebben jullie dit weer gedaan of niet?" Ze lijkt met die laatste vraag te verwijzen naar eerdere optredens bij 538 die door de dj's op 'ludieke wijze' werden verstoord.

De dj vraagt haar vervolgens of ze echt geschrokken is, waarop de zangeres antwoordt: "Ik was al een beetje zenuwachtig voor het optreden. Ik had mijn ogen dicht en opeens staat er een naakte man voor mijn gezicht." De Steenwinkel verontschuldigt zich daarna voor haar reactie.

De dj's boden de zangeres na de actie hun excuses aan, maar Knol vindt dat niet genoeg. "Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flikker op."

Talpa laat in reactie weten dat De Steenwinkel maandag om 12.00 uur te gast is bij Frank Dane op Radio 538 "om samen een toelichting te geven".