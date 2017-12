Floortje Dessing ondergedoken in Jemen vanwege gevechten

"We zitten midden in de gevechten, het is heel extreem. Af en toe kunnen we naar boven, om even licht te zien of iets te koken, maar dan moeten we na een knal weer snel naar beneden," vertelt Dessing zondag vanuit een schuilkelder in Sanaa, in Jemen waar ze al twee dagen vastzit.

Dessing is ambassadeur van het Rode Kruis en is met een team van die hulporganisatie in het land om aandacht te vragen voor de vergeten humanitaire ramp die zich daar voltrekt. Dessing en het team verblijven op dit moment in een gebouw van het Internationale Rode Kruis met een schuilkelder.

Evacueren

Intussen proberen de Verenigde Naties in totaal 140 internationale hulpverleners te evacueren uit de stad. De weg naar het vliegveld is afgesloten door de gevechten. Om de medewerkers een veilige aftocht te bezorgen is toestemming nodig van de door Saudi-Arabië geleide coalitie.

Dessing liet zondag via Twitter weten: "Ondanks de situatie waar we ons in bevinden gaat het goed met mij, en met het team van het Rode Kruis waarmee ik hier ben. Ik vind het best heftig om midden in de gevechten te zitten, maar dat is niets vergeleken bij het leed van de inwoners van Jemen."

Onzichtbaar

Dessing vertrok een paar dagen geleden uit Nederland. "Here we go. Wish me luck'', twitterde ze toen. "Ik wist dat dit kon gebeuren'', zegt ze nu. "Ik had me hier op ingesteld. Maar ik wil graag de verhalen van de getroffen mensen vertellen.''

Eerder kreeg ze toestemming het oude gedeelte van Sanaa in te gaan en bezocht ze een waterproject en sprak ze met burgers.

"Voor velen is dit een onzichtbaar conflict. Mensen hebben het gevoel dat de wereld ze vergeten is. Je moet niet vergeten, het is bijna onmogelijk dit land te ontvluchten. Maar het is ook een strijdbaar volk. Het is wonderlijk om te zien. Ik sprak een meisje, ze was computerontwikkelaar, maar verkocht op een marktje op de compound van het Rode Kruis taartjes. Dat geeft aan: we laten ons er niet onder krijgen.''

Ramp

Het Rode Kruis-team is in het door oorlog getroffen land om aandacht te vragen voor de vergeten humanitaire ramp die zich daar voltrekt. Het verblijft op dit moment in een gebouw van het Internationale Rode Kruis met een schuilkelder.

De coalitie voerde in de nacht van zaterdag op zondag bombardementen uit op stellingen van Houthi-rebellen, die steun krijgen van Iran. Volgens het Rode Kruis is de strijd al vier dagen aan de gang, met tientallen doden als gevolg.

Een VN-vertegenwoordiger zei dat er op de luchthaven van Sanaa een toestel klaar staat om de stafleden naar Djibouti te brengen. "Op dit moment kunnen we hen niet evacueren. De gevechten verplaatsen zich richting het vliegveld. De situatie is zeer beangstigend".