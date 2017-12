Talpa verkoopt zijn belang in Telegraaf Media Group aan Mediahuis

Mediahuis betaalt 6 euro in contanten per aandeel TMG aan Talpa. Dat is dezelfde prijs die Mediahuis eerder overhad voor de aandelen ten tijde van het openbare bod op het moederbedrijf van de Telegraaf. De totale overnamesom voor het belang van Talpa komt neer op ruim 81 miljoen euro.

De drie betrokken partijen melden dat de koopprijs die Talpa in contanten betaalt voor het belang van 23 procent in Talpa Radio een boekwinst van ruim 8 miljoen euro oplevert voor TMG. De deals zijn volgens Talpa, TMG en Mediahuis onlosmakelijk met elkaar verbonden en moeten nog worden goedgekeurd door de medezeggenschapsraad van TMG. Wanneer die zich erover buigt is nog niet bekend.

Mediahuis en TMG konden desgevraagd nog niet zeggen of de deal gevolgen heeft voor de beursnotering van TMG. Mediahuis had bij de laatste publiekelijk gemelde tussenstand bijna 65 procent van de aandelen in handen en komt nu uit op bijna 94 procent van de aandelen. Dat zou ruim voldoende zijn voor een beursexit, omdat er waarschijnlijk nauwelijks nog vrij verhandelbare aandelen zijn.

Rust

Voor de organisatie en werkgelegenheid bij TMG hebben de transacties geen gevolgen. TMG-topman Marc Vangeel zegt dat de deal de rust weer bij het bedrijf terugbrengt, waardoor weer vooruitgekeken kan worden. ''Dit bedrijf weer sterk en leidend maken, is en blijft ons belangrijkste doel.”

De directeur van Talpa, Pim Schmitz, zegt zeer blij te zijn met de overeenkomst. "Voor de uitrol van Talpa Network is het strategisch gezien van enorme waarde om alle aandelen van het radiobedrijf in bezit te hebben en daar hebben we op aangestuurd", aldus Schmitz.

"Voor TMG is het beter met één krachtige aandeelhouder van doen te hebben in plaats van twee. Dat hebben wij ook altijd gezegd. Intussen werken we als Talpa goed samen met TMG en liggen er meer gezamenlijke projecten in het verschiet."

Ook de directeur van Mediahuis Gert Ysebaert spreekt zijn tevredenheid uit. "Wij zijn verheugd dat de constructieve onderhandelingen met Talpa nu tot dit resultaat geleid hebben. We zullen met volle kracht de nieuwe koers voor TMG voortzetten. Dat is goed voor alle partijen."

Overnamestrijd

Sinds december vorig jaar is TMG het onderwerp van een overnamestrijd tussen het Mediahuis en Talpa. John de Mol probeerde lang TMG volledig in te lijven. Dat lukte niet omdat de familie Van Puijenbroek die grootaandeelhouder is in TMG, de voorkeur gaf aan een alliantie met Mediahuis.

TMG is een van de grootse mediabedrijven in Nederland, en beheert onder meer de landelijke titels De Telegraaf, De Financiële Telegraaf en Metro en een aantal regionale dagbladen.

Onlangs lukte het De Mol wel volledig eigenaar te worden van de televisiezenders SBS6, Veronica, Net5 en SBS9. Hij bezat al radiozenders als Radio 538, Veronica en Sky Radio en wilde een breder mediaconcern optuigen.