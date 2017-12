AD past haringtest aan na kritiek op betrouwbaarheid

Econoom Ben Vollaard deed onderzoek naar de haringtest en stelde vast dat deze onbetrouwbaar zou zijn, omdat panellid Aad Taal zakelijke belangen heeft bij groothandel Atlantic. De haringboeren die aangesloten zijn bij de leverancier zouden betere resultaten scoren.

Hans Nijenhuis, hoofredacteur van het AD bevestigde vandaag in Radio EenVandaag dat "de huidige haringtest niet levensvatbaar meer" is. "Als de test leidt tot dit soort rumoer rond het merk AD, dan moet ik als hoofdredacteur ingrijpen."

Visbranche

Het is nog niet bekend hoe de nieuwe test eruit komt te zien. Nijenhuis is met meerdere partijen in de visbranche in gesprek. "Moeten we stoppen, met andere keurmeesters werken of een hele nieuwe opzet kiezen? Ik heb daar nog geen antwoord op."

Aad Taal krijgt waarschijnlijk geen rol meer binnen deze nieuwe test. "Ik ben overtuigd van de integriteit van deze man, maar ik ben er ook van overtuigd dat het heel moeilijk is om hem te verdedigen naar de buitenwereld toe. Het kan zijn dat hij zelf beslist: ik heb het ermee gehad", aldus Nijenhuis.