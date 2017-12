Utopianen starten petitie tegen einde realityserie

SBS maakte donderdag bekend dat Utopia 1 juni 2018 noodgedwongen stopt, omdat het huurcontract voor het terrein bij Laren niet wordt verlengd.

Onzin, vinden de vijftien 'Utopianen'. Via Instagram kondigden ze aan in actie te komen. In hun petitie stellen ze voor "desnoods op een andere locatie" door te gaan. Inmiddels hebben meer dan 3.000 mensen hun handtekening gezet.

Utopia begon op 31 december 2013. Het doel was in één jaar een ideale maatschappij te creëren. Die klus duurde heel wat langer, want op dit moment loopt het programma bijna vier jaar.