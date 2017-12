Humberto Tan ontvangt winnaar Kindervredeprijs Malala maandag in Late Night

Tan is verheugd met de komst van Yousafzai. "Het is een grote eer om haar te spreken", zegt hij. "Malala, en de andere winnaars van de Internationale Kindervredesprijs, zijn ontzettend belangrijk om aan miljoenen mensen wereldwijd te laten zien dat iedereen kan bijdragen aan positieve verandering."

Yousafzai werd een symbool van verzet toen ze zich 2007 uitsprak tegen de Taliban en hun verbod op onderwijs voor meisjes. In 2012 overleefde ze als 15-jarige een aanslag op haar leven door de Taliban.

Yousafzai ontving in 2014 als jongste winnares ooit de Nobelprijs voor de Vrede. Een jaar eerder was ze zelf de winnares van de Internationale Kindervredesprijs.

De Internationale Kindervredesprijs wordt op maandag uitgereikt in de Ridderzaal in Den Haag aan een kind dat zich op bewonderenswaardige wijze inzet voor de rechten van het kind. De winnaar is ook te gast in Late Night, net als de Jordaanse prins Ali bin al-Hussein. Hij zet zich in voor de honderdduizenden kindvluchtelingen in zijn land.