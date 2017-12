EO zoekt contact met boze Sylvia Geersen na persbericht over miskraam

Geersen deed die uitspraken in het EO-programma Adieu God? dat zondag wordt uitgezonden.

"We hebben het bericht ook gezien. We gaan uitzoeken wat er precies is gebeurd en proberen met haar in contact te komen", laat een woordvoerster van de omroep weten. Ze wilde niet ingaan op welke afspraken er met haar zijn gemaakt. Wel bevestigde ze dat het niet ongebruikelijk is om al informatie uit een komende uitzending prijs te geven.

De EO verstuurde donderdag een persbericht waarin stond dat Geersen depressief was geworden door haar miskraam. "Toen dacht ik: laat het allemaal maar. Ik woonde op zolder bij mijn vader, want ik had geen huis meer.'' Door "verschrikkelijk te bidden" zou ze er weer bovenop zijn gekomen. "Ik zei tegen God: ik hoef geen fame, ik hoef niet rijk te zijn, als ik maar weer gelukkig ben. De volgende dag voelde ik een enorme kracht en kreeg ik dit huis."

Schandalig

In een filmpje op Instagram liet Geersen donderdag boos weten dat het niet de bedoeling was dat het nu al naar buiten kwam. "Dit persoonlijke nieuws heb ik in vertrouwen aan de makers van het televisieprogramma Adieu God? verteld. Helaas hebben zij ervoor gekozen om dit nieuws vroegtijdig, zonder mijn toestemming, de wereld in te helpen. Dat de EO op zo'n schandalige wijze kijkcijfers probeert te scoren vind ik geen stijl en heeft mij diep geraakt", zegt ze. Het model wil wel haar volgers bedanken voor alle "lieve berichtjes".

In de uitzending van zondag vertelt Geersen tegen presentator Tijs van den Brink ook dat ze binnen enkele jaren wil toetreden tot de Jehova's Getuigen. Het enige wat haar nog weerhoudt, is de levensstijl waaraan ze als topmodel gewend is geraakt.

In mei kwam er een einde aan het huwelijk van Geersen en haar man Rogelio Castro Martinez. Het rommelde al langer tussen het stel, dat in januari 2016, elf dagen na de eerste ontmoeting, in het huwelijksbootje stapte.