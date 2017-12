Sylvie Meis werkt niet langer voor Duitse televisiezender RTL

"RTL vertelde mij dat mijn Duits voor hen niet goed genoeg was om door te gaan met het programma", zegt de presentatrice tegen Bild.

Volgens Meis was ze al een paar weken op de hoogte van het ontslag, dat ze telefonisch ontving. "Ik had nooit gedacht dat mijn beheersing van de Duitse taal de reden zou worden voor een breuk met de zender." Tegen de Duitse krant zegt de 39-jarige Meis dat ze behoorlijk teleurgesteld is.

In een reactie aan Bild laat RTL weten dat de beheersing van het Duits geen prominente rol heeft gespeeld in het voortzetten van de samenwerking. De zender geeft geen reden voor het einde van de samenwerking.

Meis deed in 2010 als deelnemer aan de dansshow mee, waarna ze een jaar later werd gevraagd als presentatrice. In Nederland maakte ze in 2016 nog het programma Wedden dat ik het kan?! met Jeroen van der Boom. Meis is verder eigenaresse van haar eigen bedrijf waarmee ze onder andere een lingerielijn heeft.