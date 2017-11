Gijs Staverman 'roastmaster' van Giel Beelen

Als roast master dient Staverman ervoor te zorgen de avond in goede banen te leiden, kondigde Comedy Central dinsdag aan.

Cabaretier, stand-up comedian en acteur Henry van Loon versterkt het roastpanel. Eerder was al bekend dat Peter Pannekoek en Dennis Weening zitting nemen in het panel.

"Het werd wel eens tijd om iemand uit het radiovak te roasten. Ere wie ere toekomt, die rol is Giel op zijn lijf geschreven. En die van Roast Master op dat van mij", zegt Staverman. The Roast of Giel Beelen is op woensdag 13 december (20.30 uur) te zien op Comedy Central.

In The Roast worden beroemdheden door collega's en bekende vrienden op komische wijze beledigd. Het programma is qua opzet hetzelfde als het originele format.