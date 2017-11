Nieuwe NOS-presentatrice Amber Brantsen voelt zich kwetsbaarder op tv

Brantsen was eerder nieuwslezeres bij 3FM en werd daarna co-host bij het Radio 1 Journaal. Sinds augustus presenteert ze de dagbulletins van het NOS Journaal op televisie.

"Toen ik een tijdje bij het Radio 1 Journaal zat, ben ik zelf naar de hoofdredactie gestapt met de vraag of ze in mij een presentator van het Journaal zagen'', vertelt Brantsen (28) in gesprek met Veronica Magazine.

''Wat ik nu doe, heb ik heel lang gewild en ik heb altijd gedacht dat ik veertig moest worden om dit te bereiken. Maar nu, ineens is het er. Nu zit ik op een punt dat ik vind dat ik lekker even moet genieten. Niet te haastig weer verder willen, zoals ik dat vroeger wel altijd had."

Nu ze het televisiejournaal presenteert, staat ze meer in de belangstelling. ''Op social media willen mensen van alles over je kwijt, terwijl anderen mijn telefoonnummer achterhalen. De kracht van het medium is ongelooflijk, terwijl het voor mij ook weer niet zó fundamenteel anders is dan radio."