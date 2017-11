'Publieke omroep moet opnieuw bedenken waarop bezuinigd kan worden'

"Het is een groot financieel probleem", zei minister Arie Slob (Media) maandag in de Tweede Kamer, waar hij debatteert over de begroting van het ministerie voor komend jaar. "De NPO moet aan de slag. Dat is vervelend, maar het moet wel", aldus de bewindsman. Hij denkt graag mee over nieuwe bezuinigingen als daarom wordt gevraagd.

Slob waarschuwde onlangs dat de NPO-begroting in 2019 met 60 miljoen euro terugloopt als de Ster-inkomsten met dit tempo blijven dalen.

Tekort

Volgend jaar is er een tekort van 28 miljoen euro, maar dat wordt aangevuld uit een reservepot. Vanaf 2019 is dat geen oplossing meer. "Dat houden we niet eeuwig vol. De reserve is bijna uitgeput", zei Slob. Bovendien mag de reservepot niet helemaal leeggehaald worden.

Adverteerders kiezen steeds vaker voor adverteren via internet in plaats van op televisie, radio en via andere traditionele media.

Minimum

De overheid stelt volgend jaar een minimumbedrag van 740 miljoen euro voor de NPO beschikbaar. Dat bedrag is wettelijk geregeld. De overige inkomsten moeten via reclames binnenkomen.

Slob wil geen geld uit andere delen van zijn begroting halen, zoals onderwijs. "Dan kom ik in de problemen", zei de bewindsman. Ook mag het tekort niet ten koste gaan van het geld voor de regionale omroepen.

"De NPO moet de komende tijd alle creativiteit gebruiken om te kijken of bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd. Het is geen feest, maar wel de weg die we moeten bewandelen", aldus Slob.