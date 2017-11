Nederlands-Turkse journalist Mehmet Ülger overleden

De in Turkije geboren Ülger werkte als freelancer voor diverse media, waaronder het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), EenVandaag, Spoorloos, Trouw, De Groene Amsterdammer en de Volkskrant.

Hij schreef diverse boeken, zoals Grijze Wolven: een zoektocht naar Turks extreem-rechts. Kort na publicatie van het boek in 1997 werden hij en medeauteur Stella Braam met de dood bedreigd en moesten ze onderduiken.

Ook maakte Ülger diverse documentaires en was hij lid van de Raad voor de Journalistiek en bestuurslid bij de NVJ. In 2015 stond hij terecht in Turkije. Hij was begin dat jaar aangehouden in Turkije, omdat hij in 2013 foto's had gemaakt tijdens de rechtszaak tegen de Nederlandse journaliste Füsun Erdogan. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken.

Bruning omschrijft hem als ''een moedig, solidair en vakkundig journalist''. ''Hij heeft veel voor de NVJ en journalisten hier en in Turkije betekend.''