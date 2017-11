Hugo Borst lijdt aan 'meest gunstige vorm' van blaaskanker

De 55-jarige presentator van het radioprogramma Langs de Lijn en columnist van het AD bracht het nieuws zaterdagavond zelf naar buiten bij het programma De Kwis.

Na de diagnose werd "meteen ingegrepen", vertelde hij aan presentator Paul de Leeuw. "Er is wat weggehaald. Dat klinkt alarmerender dan het is, want het is type 1 en da's het meest gunstige type. Het is heel goed behandelbaar."

De behandelingen van Borst bestaan uit chemotherapie via blaasspoelingen. "Het gunstige hiervan is: je raakt je haar niet kwijt."

Depressies

Net als Borst leed ook De Leeuw aan blaaskanker, zo maakte de presentator in mei bekend. Sinds half april is hij schoon.

Het is niet de eerste keer dat Borst kampt met gezondheidsproblemen. Zeven jaar geleden legde hij zijn televisiewerkzaamheden neer omdat hij tegen een burn-out aan zat. Ook kampte hij met depressies.