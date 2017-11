Dan Karaty niet van plan in het Nederlands te jureren

De Amerikaan, die eerder als danser en choreograaf werkte met Britney Spears, Kylie Minogue en Justin Timberlake, zegt in gesprek met AD dat hij nooit het plan heeft gehad om te gaan jureren in programma's als Dance, Dance, Dance en Holland's Got Talent. Zijn carrière als jurylid in Nederland begon in 2008 bij So You Think You Can Dance.

"Ik had nooit gedacht om in een film te spelen en hetzelfde geldt voor mijn rol als jurylid. Er zat nooit een plan achter. Het is op mijn pad gekomen. Als er kansen zijn, moet je die pakken", aldus de 42-jarige Karaty, die ook in films Soof en Soof 2 te zien is en in de gelijknamige televisieserie.

De voormalig danser vindt zijn carrière en succes belangrijk, maar het is niet waar zijn leven om draait. Zijn gezin is altijd prioriteit nummer 1. "Aan het einde van de dag gaan we naar huis, naar onze familie, want daar draait het allemaal om.''