Rechten Champions League voor John de Mol 'geen must'

Dat vertelt De Mol aan NU.nl op de SBS-perspresentatie. "We gaan er op inzetten en ons uiterste best doen om die rechten te krijgen."

De mediamagnaat legt uit dat er momenteel in Nederland geen tijdperk meer heerst waar zenders het geld voor de rechten overhebben, omdat de voetbalrechten niet meer opleveren dan de aankoopbedragen.

"Het is leuk om te hebben", zegt De Mol over het opnieuw vergaren van de rechten. "Maar de competitie is groter. Het is sowieso moeilijk om als commerciële partij te concurreren met de NOS. Zij hoeven niet terug te verdienen wat ze uitgeven aan programma's. Het is een andere manier van werken."

De Mol vreest dat wanneer de NOS daadwerkelijk gaat inzetten op de Champions en de Europa League, zij daarom geen kans maken. "Ik vrees dat de commerciëlen die wedstrijd nooit kunnen winnen."