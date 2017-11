Peter R. de Vries keert terug als presentator bij SBS

In het programma behandelt de journalist met verschillende experts zaken uit strafrecht en misdaad. Of hij zijn werk als misdaadverslaggever bij RTL Boulevard zal voortzetten, is niet bekend.

Geruchten dat de journalist de overstap ging maken, gingen al langer: in april zei De Vries met John de Mol, eigenaar van SBS, te hebben gesproken. Van 1998 tot 2012 was De Vries ook werkzaam voor SBS. Hij maakte destijds Peter R. de Vries, misdaadverslaggever.

Olympische Spelen

Tijdens de presentatie is tevens bekendgemaakt dat Radio 538 en SBS6 in 2018 samen de Olympische Spelen in Zuid-Korea gaan verslaan. Op radio en televisie wordt er 24 uur lang verslag gedaan van de winterspelen. 538 heeft tijdens verschillende edities van de Olympische Spelen het Holland Heineken House geopend voor sporters en fans. Daar en op andere plekken zal verslag worden gedaan. De rechten van de wedstrijden heeft SBS niet.

"We zullen 24 uur per dag verslag doen achter de schermen van de Winterspelen'', zei Remco van Leen, directeur content bij Talpa donderdag bij de presentatie van het nieuwe mediabedrijf Talpa Network in het Amsterdamse DeLaMar Theater.

Edwin Evers deed dit al enkele jaren met zijn radioprogramma Evers Staat Op. Ook dit keer reist hij af naar Zuid-Korea, waar hij de dag om 06.00 uur begint en contact heeft met de sporters en andere betrokkenen. De rest van de dag is het evenement online te volgen op alle kanalen van Talpa Network.

"Om 16.00 uur streamen we de huldigingen in het Holland Heineken House live'', aldus Van Leen, waarmee volgens hem een uniek kijkje vanaf deze plek wordt gegeven. "We zien hier ook de hereniging van de sporters met hun familie, want op deze plek zien ze die voor het eerst weer.''

Sven Kramer

Na de vroege editie van Hart van Nederland op SBS6 komt een speciale uitzending over de spelen: het Hart van Oranje-journaal. In de late editie van het actualiteitenprogramma is volgens Van Leen ruimte voor achtergrondverhalen en Shownieuws sluit de dag af met reportages van onder anderen Naomi van As en Ellen Hoog. Ook komen er drie documentaires op tv, waarin sporters teruggaan naar de plek waar ze een medaille hebben gewonnen. De directeur verklapte dat één van hen schaatser Sven Kramer is.

538 en SBS6 werken samen met NOC*NSF en Heineken, waardoor ze toegang hebben tot de benodigde plekken.

Ook komt er meer voetbal op de zender. Met Voetbaltv gaat Talpa, de eigenaar van onder andere SBS, samenwerken met de KNVB. Amateurwedstrijden kunnen live worden gestreamd en worden teruggekeken.

Dramaserie

Daniël Boissevain is bij SBS6 te zien als een schrijver die het roer omgooit na de dood van zijn echtgenote. In de dramaserie Zomer in Zeeland speelt hij naast onder anderen Pip Pellens en Kim-Lian van der Meij.

Nick & Simon: The Dream verhuist met de zangers mee van NPO naar SBS. De twee werken al langer voor de zender, maar The Dream was tot dit jaar nog te zien bij NPO. De nieuwe serie, waar de zangers het in Suriname proberen te maken, is vanaf 2018 te zien bij SBS6.