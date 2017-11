Prins Harry is gasthoofdredacteur bij radioprogramma BBC

Kensington Palace meldt donderdag dat hij in gesprek is met de radiomakers over de thema's die aan bod zullen komen. De prins is er "dankbaar" voor dat hij aandacht mag geven aan onderwerpen waar hij zich sterk voor maakt.

Zo zal het gaan over geestelijke gezondheid en jeugdcriminaliteit en is hij van plan te experimenteren met kunstmatige intelligentie tijdens de uitzending.

Today vraagt ieder jaar een aantal Britse prominenten om als gasthoofdredacteur aan de slag te gaan. Harry is het tweede lid van het Britse koninklijk huis dat meewerkt. In 2004 was Sarah Ferguson, de Hertogin van York, de eerste.