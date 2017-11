Chefkok Ottolenghi biedt Heel Holland Bakt-winnaar baan aan in College Tour

De 22-jarige Hans volgt momenteel een opleiding Technische Bedrijfskunde en vraagt tijdens de opnames van College Tour aan de chefkok of hij denkt dat hij daar mee door moet gaan, of beter kan kiezen voor een carrière in de wereld van voedsel.

"Wat ik heb geleerd de afgelopen jaren is dat je het waarschijnlijk wel weet. En ik heb ook geleerd dat alles teruggedraaid kan worden. De wereld is heel anders dan een paar jaar geleden. (...) En jij hebt duidelijk veel talent, want je hebt net de show gewonnen dus je kan het misschien wel allebei doen", aldus Ottolenghi in de uitzending die vrijdag om 21.05 uur te zien is bij NPO2.

De chefkok schreef meerdere bestsellers, heeft zijn eigen kookprogramma's en een restaurant in Londen. "Ik denk dat je prima een engineer en een bakker kan zijn. En als je een baan wil moet je maar even naar me toe komen."

Op de vraag van presentator Twan Huys of Ottolenghi serieus is, zegt hij lachend "natuurlijk". "We bespreken de details later wel even."