Peter Pannekoek ook dit jaar in panel The Roast

Dat heeft Comedy Central bekendgemaakt.

Pannekoek was vorig jaar een van de uitblinkers toen Gordon op de pijnbank werd gelegd met vlijmscherpe grappen. "Ik ben een Gordon Roast-survivor. Laten we hopen dat in deze Roast weer net zoveel mensen sneuvelen", aldus de cabaretier.

Wie er nog meer plaatsnemen in het panel, wordt op een later moment bekendgemaakt. Ook is nog niet bekend wie hun roastmaster wordt, die als taak krijgt de avond in goede banen te leiden. Vorige keer was dat Jörgen Raymann.

The Roast of Giel Beelen wordt op 13 december uitgezonden.