Corry Konings sluit toekomstige deelname aan De Beste Zangers uit

Aan Story vertelt de zangeres dat presentator Jan Smit heeft gezegd dat hij Konings "een van de beste Nederlandse zangeressen vindt en haar graag in zijn programma wil".

"Maar waarom hoor ik dan niks van hem? Kennelijk zijn het alleen maar praatjes voor de bühne."

De 66-jarige zangeres heeft daarom besloten om niet aan het programma mee te doen, mocht de uitnodiging alsnog volgen.

"Het is natuurlijk niet zo dat mijn carrière in het slop zit en ik dat programma per se nodig heb omdat geen werk meer heb. (…) Het zijn echt niet die paar Hilversumse bobo's die bepalen of je er als zangeres nog toe doet, maar de mensen thuis. En die zijn me nog lang niet vergeten, kan ik je melden."

In De Beste Zangers vertolken bekende Nederlandse artiesten om beurten elkaars repertoire. Tot de eerdere deelnemers behoren onder anderen Anita Meyer, Jamai en André Hazes Jr.