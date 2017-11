Jeugdjournaal is 'brutaler en minder kinderachtig' geworden

"Het Jeugdjournaal is brutaler, minder kinderachtig en minder braaf. We focussen ons meer op de feiten in plaats van op meningen van kinderen, hebben vaker gasten in de studio en zenden diepte-interviews met zowel YouTubers als politici uit", vervolgt Bartlema in een interview in Trouw.

Het Jeugdjournaal duurde aanvankelijk tien minuten, maar is sinds september verlengd met nog eens tien minuten. Hierdoor hoeft de redactie minder harde nieuwskeuzes te maken en kunnen ingewikkelde nieuwsontwikkelingen meer context krijgen.

De 58-jarige Bartlema was aanvankelijk bang dat de jonge kijkers het nieuwe format niet leuk zouden vinden, maar volgens hem is de doelgroep positief.

Maar acceptatie is slechts een van de twee belangrijke doelen die Bartlema in de krant toelicht. Zo moet het aantal kijkers om 19.00 uur verdubbeld worden naar 400.000. "Best veel is dat, als je kijkt naar de concurrentie."

Of de nieuwe opzet daadwerkelijk net zo goed aanslaat als de voorganger, zal in februari 2018 bekend worden. Dan zal de NPO namelijk een breed opgezet kijkersonderzoek op het Jeugdjournaal loslaten.