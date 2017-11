Kiss-frontman Gene Simmons niet meer welkom bij zender Fox News

Simmons was woensdag te gast in het programma Fox & Friends om zijn nieuwe boek On Power te promoten. Hij wandelde tijdens zijn bezoek aan de studio ongevraagd een redactievergadering binnen, ontblootte zijn bovenlijf en riep "hé mokkels, klaag me aan!" Ook vertelde Simmons een aantal schunnige moppen over Michael Jackson en pedofilie.

Daarna tikte de zanger een aantal redacteuren met zijn boek op hun hoofd. Bewakers werden ingeschakeld om de Kiss-bassist uit het pand te verwijderen. Fox heeft laten weten dat Simmons nooit meer welkom is in uitzendingen van de conservatieve zender.

Het is niet exact duidelijk waarom Simmons dit gedrag vertoonde.